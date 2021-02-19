Kocaeli'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve ‘Harmantos’ grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda saklandığı hurç içinde yakalanan bir kadının ise polis ekiplerine “Bulmasaydınız olmaz mıydı?" diye sitem etti.
Evlere girme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı şahıslardan birinin, yaz aylarında gerçekleştirilen ara operasyon sırasında, hurç içinde yakalanma anı ise polis kamerasına yansıdı. Yataklar arasındaki hurcun içine saklanan kadın, kendisini bulan polis ekiplerinden kurtulmak için, “Bulmasaydınız olmaz mıydı? Alın şu yatakları üzerimden, Allah belasını versin. Sancım var. Bugün doğuma gidecektim. Ondan saklandım. Bir daha da size yardımcı olmayacağım” dediği görüldü. (KOCAELİ- İHA)
19 Şub 2021 - 14:03- Asayiş Güncelleme: 19 Şub 2021 - 14:16
Hırsızın çıktığı yere inanamayacaksınız!
Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve ‘Harmantos’ grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda saklandığı hurç içinde yakalanan bir kadının ise polis ekiplerine “Bulmasaydınız olmaz mıydı?" diye sitem etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.