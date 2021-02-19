Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Şub 2021 - 14:03- Asayiş G: 19 Şub 2021 - 14:16

Hırsızın çıktığı yere inanamayacaksınız!

Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve ‘Harmantos’ grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda saklandığı hurç içinde yakalanan bir kadının ise polis ekiplerine “Bulmasaydınız olmaz mıydı?" diye sitem etti.
mask

Kocaeli'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve ‘Harmantos’ grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda saklandığı hurç içinde yakalanan bir kadının ise polis ekiplerine “Bulmasaydınız olmaz mıydı?" diye sitem etti.
Evlere girme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı şahıslardan birinin, yaz aylarında gerçekleştirilen ara operasyon sırasında, hurç içinde yakalanma anı ise polis kamerasına yansıdı. Yataklar arasındaki hurcun içine saklanan kadın, kendisini bulan polis ekiplerinden kurtulmak için, “Bulmasaydınız olmaz mıydı? Alın şu yatakları üzerimden, Allah belasını versin. Sancım var. Bugün doğuma gidecektim. Ondan saklandım. Bir daha da size yardımcı olmayacağım” dediği görüldü. (KOCAELİ- İHA)

# ilginç, hırsızlık, hurç, malatya, haberler, kocaeli, İHA, polis, kadın

19 Şub 2021 - 14:03 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Çalınmıştı; Elazığ'da Bulundu mask
Çalınmıştı; Elazığ'da Bulundu
Propagandadan 3 göz altı! mask
Propagandadan 3 göz altı!
11 bin Makaron yakalandı mask
11 bin Makaron yakalandı
 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi mask
 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Dengesini Kaybetti; Uçuruma Yuvarlandı mask
Dengesini Kaybetti; Uçuruma Yuvarlandı
İş yerine Kumar Baskını mask
İş yerine Kumar Baskını
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var? mask
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var?
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
Toplantıya Damga Vuran İhale mask
Toplantıya Damga Vuran İhale
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı mask
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı
Acı Haberi Çalık Verdi! mask
Acı Haberi Çalık Verdi!
Sarıgül, Malatya'da konuştu! mask
Sarıgül, Malatya'da konuştu!

GALERİ

REKORA ORTAK OLACAK mask
REKORA ORTAK OLACAK
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu! mask
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu!
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı! mask
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı!
Kendileri küçük ama kalpleri büyük mask
Kendileri küçük ama kalpleri büyük
Malatya Doğal Bir Plato mask
Malatya Doğal Bir Plato
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL