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19 Şub 2021 - 14:00- Spor G: 19 Şub 2021 - 13:21

BÜYÜKŞEHİR TÜRŞAD’A BİLENİYOR

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, ligin 16.haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 14.00’de deplasmanda Bitlis ekibi Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Mardin ekibi Dinamik Gençlikspor’u 3-2 yenerek sıralamadaki yerini koruyan turuncu yeşilliler Pazar günü oynayacağı müsabakada galip gelerek play off şansını sürdürmek istiyor. Takım antrenörleri Muhammed Çatar ile Kamil Özbey’in istifası sonrası yardımcı antrenör Ahmet Bilal Eroğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Merkez Spor Salonu’nda çalışmalarına devam ediyor. TÜRŞAD maçının son çalışmasını bugün gerçekleştirecek olan turuncu yeşilliler karayoluyla Bitlis’e hareket edecek. B Grubu’nda Pazar günü oynanacak maç programı şöyle:

12.00 CİZRE BLD-ASUR GENÇLİK

13.00 ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ-DİNAMİK GENÇLİK

13.00 YURT GRUP ERZİN YEŞİLKENT SPOR-AKKUŞ BLD

14.00 TÜRŞAD-MALATYA B.ŞEHİR BLD.

14.00 HATAY B.ŞEHİR BLD.-NİKSAR

16.00ŞANLIURFA B.ŞEHİR BLD.- YENİ KIZILTEPE SPOR

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19 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Spor

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