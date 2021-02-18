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18 Şub 2021 - 21:12- Gündem G: 19 Şub 2021 - 09:31

Sarıgül'den Busabah'a ziyaret

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Busabah Gazetesini ziyaret etti. Sarıgül, burada gazeteciliğin önemine dikkat çekti.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Malatya'ya geldi. Partisinin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Sarıgül daha sonra Busabah Gazetesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir süre burada gazete çalışanlarıyla sohbet eden Sarıgül, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getirdi.

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18 Şub 2021 - 21:12 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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