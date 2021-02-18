Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Malatya'ya geldi. Partisinin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Sarıgül daha sonra Busabah Gazetesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir süre burada gazete çalışanlarıyla sohbet eden Sarıgül, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getirdi.
18 Şub 2021 - 21:12- Gündem Güncelleme: 19 Şub 2021 - 09:31
Sarıgül'den Busabah'a ziyaret
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Busabah Gazetesini ziyaret etti. Sarıgül, burada gazeteciliğin önemine dikkat çekti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.