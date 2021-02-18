Sarıgül'den Busabah'a ziyaret

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Malatya'ya geldi. Partisinin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Sarıgül daha sonra Busabah Gazetesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir süre burada gazete çalışanlarıyla sohbet eden Sarıgül, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getirdi.