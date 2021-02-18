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18 Şub 2021 - 19:13- Siyaset G: 18 Şub 2021 - 19:30

“Sağı, solu yormayan bir partiyiz”

MGTC ziyaretinde konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, demokratik kitle partisi olduklarına dikkat çekerek, “Sağı ve solu yormayan bir siyasi partiyiz. Biz sol bir parti değiliz. Sağ bir parti de değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi buluşturan insan merkezli bir Türkiye’nin en demokratik kitle partisiyiz” dedi.

Şükran Malkoç
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Türkiye Değişim Partisi ( TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ettiler. Ziyarette MGTC’nin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sarıgül, burada bir açıklama yaptı.

Malatya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sarıgül, Malatyalıların partisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

“EN DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİYİZ”

Sağ ve sol merkezli bir parti olmadıklarını vurgulayan Sarıgül,

Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizin, ileri, demokratik ülkeler seviyesine çıkmasını, çok sesliliğin en üst düzeyde olmasını savunan bir siyasi partiyiz. Bayrağımıza, toprağımıza bağlı hudut ve bayrak diyen bir siyasi partiyiz. Sağı ve solu yormayan bir siyasi partiyiz. Biz sol bir parti değiliz. Sağ bir parti de değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi buluşturan insan merkezli bir Türkiye’nin en demokratik kitle partisiyiz. Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyetimizin değerlerini geliştiren, güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına saygı duyan, inançlara saygılı laikliği destekleyen, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin en demokratik kitle partisidir

diye konuştu.

Partilerinin en değerli kadrolara sahip olduğunu belirten Sarıgül,

Türkiye Değişim Partisi ülkemizi bilgiyle beceriyle yönetecek, en değerli kadrolara sahip bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi Türkiye’de siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştirecek, siyasete nezaketi ve zarafeti getirecektir. Malatya’mız önemli devlet adamları yetiştirmiş bir kentimiz, Malatya’mızda İsmet İnönüler, Turgut Özallar, Recai Kutanlar, Metin Emiroğulları, Ayhan Fıratlar nice siyasiler Malatya’nın bağrından çıkmış siyasilerimizdir. Bende kurucularım ve İl Başkanımla beraber Malatya’da bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum

ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Sarıgül,

Malatya’nın radyoları, mahalli basını, mahalli televizyonunu asla ve asla atlayamayız. Mahalli televizyon ve mahalli basın örfümüzdür, töremizdir, geleneklerimizdir. Ülkemizin her noktasına Malatya’nın bir köyünde olan haberleri bile ulaştırırlar. Türkiye Değişim Partisi olarak mahalli basınımızın olanaklarını en üst seviyeye çıkarmamız lazım

dedi.

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18 Şub 2021 - 19:13 Malatya- Siyaset

Muhabir Şükran Malkoç

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