18 Şub 2021 - 19:13- Siyaset

“Sağı, solu yormayan bir partiyiz”

MGTC ziyaretinde konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, demokratik kitle partisi olduklarına dikkat çekerek, “Sağı ve solu yormayan bir siyasi partiyiz. Biz sol bir parti değiliz. Sağ bir parti de değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi buluşturan insan merkezli bir Türkiye’nin en demokratik kitle partisiyiz” dedi.