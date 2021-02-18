Sarıgül, Malatya'da konuştu!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi temaslar yapmak üzere Malatya’yı ziyaret etti. İktidara Hazırlı Merkezi’nin açılışını yaptıktan sonra bir otelde partililerle bir araya gelen Sarıgül, burada önemli açıklamalarda bulundu.

İlk konuşmayı yapan TDP Malatya İl Başkanı Ramazan Akbudak, Genel Başkanlarının Millet tarafından göreve çağrıldığını belirterek, 20 Aralık 2020 tarihinde Millete hizmet etmek amacıyla Türkiye Değişim Partisi’nin kurulduğunu söyledi.

MUTLU: SAMİMİYETİ SİZLER GÖSTERMİŞ OLDUNUZ

Ülkenin kendilerine ihtiyacının her zamankinden daha çok olduğunu ifade eden TDP Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu da,

Türkiye Değişim Partisi’nin adım adım iktidara yürüdüğü bu yolda, bu topraklarda yetişmiş Malatya’nın bir evladı olarak İktidara Hazırlık Merkezimizin açılmasının verdiği bir gururla karşınızda konuşmamı yapmak istiyorum. Sizler ülkemizin bu kritik döneminde Türkiye Değişim Partisi’ni tercih ederek gerilimden, istismardan uzak duracağınızı, kısır çekişmeler karşısında çarenin, uzlaşma, hoşgörü, diyalog ve samimiyeti sizler burada göstermiş oldunuz. Ülkemizin bize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerecek

şeklinde konuştu.

GÖKÇE: İYİ Kİ VARSINIZ

TDP Lideri Mustafa Sarıgül’ü karşılayanlara teşekkür eden TDP Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Soner Gökçe,

Bugün Valiliğin izni ile pandemi koşulları sebebiyle maalesef bir durumu aşamadık. 200 kişinin üzerindekileri otele kabul etmeyeceklerini ve bu noktada Turizm Bakanlığında görevli yetkililerle beraber Müdürümüz de 150 kişi aşmayacaksınız dediler, ama 200 kişiyiz zorlayarak sadece salonda 200 kişi olacak dedikleri için bu sayıyı aşamadık. Ama bugün şunu gördük, Malatya2da değişimin başladığını ve Malatya’da Başbakanımızı ağırlamaktan onur duyduğumuzu, bu heyecanı hava limanından Malatya İktidara Hazırlık Merkezi’ne gelinceye kadar 500’e yakın araçla bize destek veren, bize gönül veren Başbakanımızı karşılayan tüm hemşehrilerimi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. İyi ki varsınız

diye konuştu.

Son olarak söz alan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise, Türkiye Değişim Partisi’nden başka milleti kucaklayacak, ülkede barışı gerçekleştirecek bir yapı olmadığını söyledi.

SARIGÜL: YANIMIZDA ULUSUMUZ VAR

Türkiye Değişim Partisi, siyasetteki konumuyla Malatya’nın Turgut Özal’ıdır ikisi de birleştirici güçtür Turgut Özal ve TDP, Türkiye’nin çimentosudur, sağ sol ayrımı yapmaz, herkesi kucaklar. Bizim çizgimizi soruyorlar, bizim çizgimiz; demokrasiden, özgürlükten, vicdandan, merhametten yanadır. Çizgimiz milletimizi birleştirmektir. TDP, ben insanım diyen herkese açık bir partidir. Zorluklara birlikte göğüs gereceğiz çünkü biliyoruz ki mücadelemiz haklıdır yurttaşlarımız yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, iç huzuruyla oy verecek parti arıyorlar, işte ulusumuzu kucaklayacak parti Türkiye Değişim Partisi’dir. Bize soruyorlar, ‘Türkiye Değişim Partisi neye güveniyor’ diye soruyorlar. Açıkça söylüyorum sadece ve sadece ulusumuza güveniyorum önümüzde milletimiz var yanımızda ulusumuz var

diye konuştu.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ TÜRKİYE’NİN EN DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİDİR

Malatya’nın Türkiye’nin en önemli kentleri arasında yer aldığını söyleyen Sarıgül,

Bugün Malatya’ya çok başka heyecan ve mutluluk dolu, coşkulu bir konuşma yapmaya gelmiştim ancak evlatlarımızın, şehitlerimizin acısı kalbimize ve ülkemize ateş gibi düştü 13 evladımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı dilerek sözlerime başlamak istiyorum. Malatya, İsmet İnönü’leri, Turgut Özal’ları, Recai Kutan’ları Türk siyasetine armağan eden Türkiye’mizin en önemli kentlerinden biridir. Türkiye Değişim Parti’miz Atatürk ilkelerini savunan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen demokratik bir kitle partisidir! Türkiye Değişim Partisi; emekten, barıştan, özgürlükten, adaletten yana varlıktan, bereketten, bilgiden, teknolojiden yana doğadan, çevreden yana Türkiye’nin en demokratik kitle partisidir. Adaleti, üretimi, paylaşmayı, özgürlükleri ve koşulsuz demokrasiyi öne çıkaracağız bunu yapacak tek güç milletimizin desteği ile Türkiye Değişim Partisi’dir

ifadelerine yer verdi.

“KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ VE TÜNELİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

Ülkede ekilmeyen bir arazi kalmayacağını belirten Sarıgül,

Adım adım ülkemizi dolaşıyorum her yerde aynı büyük heyecanı görüyorum, Türkiye Değişim Partisi halkımızın yeni umududur, tünelin ucundaki ışıktır. Teşkilatlı toplum her güçlüğü yener teşkilatlarımızla, yurttaşlarımızla kucaklaşmanın zamanı gelmiştir görünen odur ki Türkiye Değişim Partisi’nden başka milletimizi kucaklayacak, ülkemizde barışı gerçekleştirecek bir yapı yoktur. Geçtiğimiz günlerde 2023’te Türkiye aya çıkacak haberlerini hepimiz yakından takip ettik. Bizler Türkiye Değişim Partisi olarak bu hedefi doğru buluyoruz, destekliyoruz uzaydaki hakimiyet, dünyadaki güç olarak görüyoruz ama bu hedefe doğru gitmeden bazı sorunları çözmemiz gerekiyor ülkemizdeki yaklaşık 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip olan Malatya’nın önce kayısı ile ilgili sorunlarını çözelim gelin kayısıyı dünya markası yapalım. Malatya’mızda özellikle Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası iş birliğiyle yapılan lisanslı soğuk hava deposu üreticinin kayısısını koruyan üretici için büyük destektir Büyükşehir Belediyesine ve ticaret borsasına kayısı üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. İç Anadolu ve Güney doğu Anadolu’yu birleştiren Kömürhan Köprüsü ve tünelini göz ardı edemeyiz Malatya’mız için önemli bir hizmet olmuştur. Malatya’da tarım arazilerinin bereketli kullanılması için çiftçimize yoğun destek vermemiz lazım, TDP iktidarında ülkemizde ekilmeyen biçilmeyen bir tek arazi kalmayacak

söylemlerini kullandı.

“MALATYA’DAN ALDIĞIMIZ HEYECANI TÜM ÜLKEMİZE YANSITACAĞIZ”

Sarıgül,

Malatya’da gençlerin işsiz olduğunu görüyorum çok üzülüyorum, öğrenci gençlerin, esnaf gençlerin mutsuz olduğunu görüyorum çok üzülüyorum. Malatya’nın köylerindeki içme suyu sıkıntısını görüyorum. Malatya’da 2 organize sanayi bölgesi var ama Yüzde 30u çalışıyor esnafımıza tüccarımıza yoğun destek ile organize sanayi bölgelerinin kapasitesi yüzde 100e çıkarmamız lazım. Malatya, ülkemizi birleştirme özelliği taşımaktadır TDP logosu da Asya ve Avrupa’yı birleştirmektedir. TDP siyasetteki konumuyla Malatya’nın Turgut Özal’ıdır ikisi de birleştirici güçtür. Turgut Özal ve TDP, Türkiye’nin çimentosudur sağ sol ayrımı yapmaz, herkesi kucaklar. TDP’nin amacı, hedefi, ilkeleri Malatya’daki devlet adamlarımızla ile aynıdır değişim Malatyalılar öncülüğünde yapılacak. Bizler Malatya’dan aldığımız heyecanı tüm ülkemize yansıtacağız

dedi.