19 Şub 2021 - 09:00- Siyaset

“YÜZYÜZE EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK ÖZLEDİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırıncı İlkokulu’nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte minik öğrencilere ders sırasında sürpriz yapan Başkan Gürkan, tüm öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet, kırtasiye ve ayakkabıdan oluşan hediye paketi dağıttı. Gürkan, yüz yüze eğitimin veliler ve öğrenciler olarak özlendiğini ayrıca öğretmenlerle öğrencilerin özlemle bir araya geldiğini gördüklerini söyledi.