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19 Şub 2021 - 09:00- Siyaset G: 18 Şub 2021 - 18:30

“YÜZYÜZE EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK ÖZLEDİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırıncı İlkokulu’nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte minik öğrencilere ders sırasında sürpriz yapan Başkan Gürkan, tüm öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet, kırtasiye ve ayakkabıdan oluşan hediye paketi dağıttı. Gürkan, yüz yüze eğitimin veliler ve öğrenciler olarak özlendiğini ayrıca öğretmenlerle öğrencilerin özlemle bir araya geldiğini gördüklerini söyledi.
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin başladığı Fırıncı İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüz yüze eğitimin veliler ve öğrenciler olarak özlendiğini ayrıca öğretmenlerle öğrencilerin özlemle bir araya geldiğini gördüklerini söyledi. Başkan Gürkan, 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızla birlikte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle öğrencilerimize hediyeler dağıtık. Eğitim ve öğretimde bir an evvel ülke genelinde yüz yüze eğitime geçilmesi ve koronavirüsün insanlığın yakasından bir an önce düşmesini temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle koordineli bir şekilde okul yapımı için arsa temini, fiziki mekânların icra edilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimize gerekli materyallerin temin edilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitimle birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Eğitime Destek Platformu kapsamında dağıttığımız tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle liste olarak paylaşılmasını arkadaşlarımıza söyledik. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından öğrencilerimize hem sportif anlamda aktivitelerde bulunması için eşofman, top vb. eşyaları sunmalarıyla birlikte eğitim ve öğretim materyalleri olarak öğrencilerimize destek vermelerinden dolayı daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir program icra ediyoruz. Bu birlikteliğin Malatya’da eğitim ve öğretimin standardının yükseltilmesi ve kalitesinin artırılması noktasında önemli olacaktır diye düşünüyorum

dedi.

KANBAY: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her anlamda yanlarında olduklarını hissettirdiğini belirterek,

Pazartesi günü 11 ilçemizde 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar yüz yüze eğitime başladık. Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimizde ise Yeşilyurt ilçesinde 85, Battalgazi ilçesinde 55 mahallede yüz yüze eğitime başladık. Bunlar arasında liselerimiz, birleştirilmiş sınıflar aynı zamanda ilk ve ortaokul kademelerimiz olmak üzere tüm kademelerimizde okullarımızı açtık. Eğitim ve öğretimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

şeklinde konuştu. (Bülten)

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19 Şub 2021 - 09:00 Malatya- Siyaset

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