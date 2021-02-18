Bir Zamanlar Baş Tacıydı

Eski günlerde radyonun önemini ve etkinliğini anlatan Yazar Atilla Kantarcı, konuyla alakalı BUSABAH Gazetesine konuştu. Kantarcı,

Radyo ilk çıktığı zaman da insanlar bir evde toplanır ve dinlerlerdi. Ve o zamanlar radyo lükstü ve varlıklı evlerde bulunurdu. Bir de o zamanın özelliklerinden biri de zengin fakir ayrımı yoktu. Yani şimdiki gibi zengin zenginle fakir fakirle oturmuyordu. Yani ülkemiz gettolara ayrılmamıştı. Mahallelerde ayrımcılık denen bir şey yoktu. Onun için akşamları bir evde toplanırlardı

dedi.

“RADYOSUZ BİR HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZDİ”

Radyonun etkin olduğu dönemlerde günlük yaşamın en önemli unsurlarından biri olan radyo hakkında bilgiler verev Kantarcı,

Kime sorsanız internetsiz, telefonsuz bir hayat düşünülemez. O yıllarda da radyosuz bir hayat düşünülemezdi. Şimdiki bütün teknolojik gelişmelerin özellikleri o zaman radyo da toplanmıştı. Yani şöyle özetleyeyim, Malatya’ya gazeteler bir gün sonra geldiğinde taze haber alma gibi bir lüksünüz yoktu. O dönemler haberler Malatya’ya bayatlamış olarak geliyordu. Dolayısıyla insanlar ne yapıyordu. Radyonun başında ajans diye tabir ettiğimiz, haberleri izliyordu. Radyodaki haberlere de ajans diyorduk. O dönem halkın haber alma hakkı radyodaydı. Gazeteler ikinci plandaydı. Radyonun böyle habercilik özelliği vardı. Özellikle büyüklerin radyo başına geçtiği, “saat 19, burası TRT Ankara radyosu, şimdi haberler” anonsuyla başlayan Zafer Cilasun’un, o davudi, Jülide Gülizar’ın ipek gibi yumuşak sesiyle bizleri radyo başına toplayan halk tabiriyle “ajans” programı unutulur mu?

şeklinde konuştu.

“AKŞAMLARI BİR EVDE TOPLANIRLIRDI”

"O dönemlerde herkesin evinde radyo bulunmasa da mahallelinin radyo bulunan evde toplandığını ve bu nedenle de sıcak ve samimi bir ortamın oluştuğunu" ifade eden Yazar Atilla Kantarcı,

Radyo ilk çıktığı zaman da insanlar bir evde toplanır ve dinlerlerdi. Ve o zamanlar radyo lükstü ve varlıklı evlerde bulunurdu. Bir de o zamanın özelliklerinden biri de zengin fakir ayrımı yoktu. Yani şimdiki gibi zengin zenginle fakir fakirle oturmuyordu. Yani ülkemiz gettolara ayrılmamıştı. Mahallelerde ayrımcılık denen bir şey yoktu. Onun için akşamları bir evde toplanırlardı. Çaylar içilerek, çerezler yenerek, radyo haberleri ve müzik programları dinlenirdi. Elektriğin olmadığı yerlerde bu güzellikten mahrum kalmasın diye bu meretin pillisini de yapmışlardı. Pilli ve portatif radyolar, o dönem Avrupa’dan gelen işçi kardeşlerimizin alamet-i farikalarından biriydi

kelimelerine yer verdi.

Yazar Atilla Kantarcı sözlerine şöyle devam etti:

Demirbank hayırlı günler diler’ sloganıyla radyo açılır, yatana kadar açık kalırdı. ‘Çocuk saati’ adlı program, çocukların gelişmesi adına çok önemli bir görev üstlenmişti. Çeyiz sandığı gibiydi mübarek. Açınca hemen ses vermez, lambasının ısınmasını beklerdi. Üzeri ceviz olanı vardı, formika olanı da, çeşit çeşitti, biri diğerine benzemezdi. Bir tek özellikleri vardı o da evin en mutena köşesinde otururlar ve üzerlerine dantellerin en güzeli örtülürdü. Moskova’dan Varşova’ya, Köstence’den Varna’ya birçok Avrupa ülkesini çekecek kadar da güçlüydü. Tek kusuru bazen hışırtı yapmasıydı.

EĞLENCE ÖZELLİĞİ

Radyoda eğlence programlarının olduğunu ve insanların pür dikkat o programları dinlediğini belirten Kantarcı,

Radyonun eğlence özelliği de vardı. Müzik programları olurdu. İnsanlar kendi müziklerini Türk Sanat Müziğini, Türk Halk Müziğini buralardan öğrenirlerdi. Tiyatro geleneğini başlatan kurumdur, TRT Radyosu, ‘mikrofonda tiyatro’ diye programlar vardı. İnsanlar sandalyelerine oturup o programları beklerlerdi. Tiyatro ihtiyacımızı da radyo giderirdi. Arkası yarınların arkasını iple çeker, mikrofonda tiyatroları, tiyatro ciddiyetiyle çıt çıkarmadan dinlerdik. Şimdilerde televizyonda yayınlanan, insan psikolojisini bozduğu ispatlanan diziler yerine çocuk ufkunu açan, hayal gücünü geliştiren Eflatun Cem Güney masalları dinlerdik. Radyonun başına geçerdik, gece ışıkları da kapatırdık. Saat 21.00’da başlayan tiyatroyu gece 23.30’a kadar dinlerdik. Aynı zamanda gözümüzde de canlandırırdık. Radyonun böyle insanın hayal gücünü geliştiren de bir özelliği vardı. Onlar orada tiyatroyu seslendirirken bizlerde tiyatroyu gözümüzde canlandırırdık. Ve şöylede bir şey vardı; tiyatro sanatçılarını, seslerinden tanırdık. Ayrıca sanatçılara da bir rol biçerdik. Görüntüsünü kendimiz zihnimizde canlandırırdık. Radyo insanın hayal gücünü geliştiren mükemmel bir aletti. Yüzünü görmediğimiz fakat sesine âşık olduğumuz, kafamızda nasıl biri olabilir diye tasavvur ettiğimiz, gerek şarkıcılara gerekse seslendirme sanatçılarına hep bir görüntü çizer, sonra bunları gördüğümüz zaman sükutu hayale uğrardık. Hiç unutmam bazı sanatçıları televizyondan görünce beni büyük hayal kırıklığına uğratmıştı

diye konuştu.

MAÇ GÜNLERİ

Pazar gününü iple çektiklerini anımsatan Atilla Kantarcı,

Hele o maç günleri yok muydu, takımımızın maçını dinlemek için pazar gününü iple çekerdik. Pertev Tunaseli, Halit Kıvanç, Orhan Ayhan ve daha sonraları Tansu Polatkan’ın o güzel anlatımlarıyla, maçları seyretmesek bile sanki içindeymişiz gibi heyecan duyardık

dedi.

Son olarak Kantarcı,

1970’lerden sonra televizyonun yaygınlaşmasıyla beraber radyo etkisini yitirmeye başladı ve nostaljik bir alet olarak yerini aldı. 80’li yıllardan sonra da biraz daha köşesine çekildi

ifadelerini kullandı.