"Akdeniz Diyeti Kanseri Önlüyor"

Akdeniz diyetinin kanser önleyici olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Zehra Bora, “Akdeniz diyet modelinde, kan kolesterolünü yükseltici doymuş yağın az olması yine diyetin oksidasyona dayanıklı ve kan lipitlerini yükseltmeyen zeytinyağı içeriyor olması, kan pıhtılaşmasını önleyici alfa-linolenik asit ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır” dedi.
Akdeniz diyetinin sağlık açısından önem teşkil ettiğini ifade eden Bora,
Akdeniz'de yaşayan insanların (Fransa'nın güneyi ve Yunanistan gibi) tipik olarak kalp krizi, diyabet, yüksek kolesterol, depresyon ve anksiyete gibi "yaşam tarzı hastalıklarının" çok daha düşük vakalara sahip olduğunu gösteren bir dizi bilimsel araştırmaya dayanmaktadır. Bunun sebebinin ise sağlıklı beslenme normlarından kaynaklandığı düşünülmektedir
söylemlerine yer verdi.
AKDENİZ DİYET MODELİ
Akdeniz diyet modelini detaylı bir şekilde anlatan Uzman Diyetisyen Zehra Bora,
Akdeniz diyet modeli bölgede yetişen sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, sağlıklı yağlı tohumlar, deniz ürünleri ve en önemlisi zeytinyağı temelli olmasıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Aynı zamanda Akdeniz diyeti yüksek düzeyde antioksidan bileşenler, doymamış yağ asitleri, posa da içermektedir. Rafine tahıllar, işlenmiş et ve trans yağlar gibi işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durulan bir diyet sistemidir. Akdeniz diyetinin temelinde kolay ve hızlı kilo vermek ön planında değildir. Dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturma ve uzun vadede sağlıkla sürdürülebilecek bir diyet sistemidir. Diyet sistemleri arasında biz Beslenme Uzmanları tarafından en çok tercih edilen ve önerilen beslenme modelidir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.