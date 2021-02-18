18 Şub 2021 - 16:00- Sağlık

"Akdeniz Diyeti Kanseri Önlüyor"

Yapılan araştırmalara göre obeziteye iten basit şeker ve trans yağlı besinlerle oluşan kötü beslenme alışkanlığıyla, rafine, işlenmiş besinlerdeki katkı maddelerinin kanser oluşumunda etkisi çok büyük olduğu biliniyor. Bunların yanı sıra aşırı alkol alımı, düzensiz yaşam, aşırı yağ ve yağlı besin alımı, lifli besinlerin az tüketimi, işlenmiş şarküteri ürünleri gibi tütsülenmiş, dumanlanmış ve tuzlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser riskini arttırıyor.