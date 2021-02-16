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16 Şub 2021 - 17:51- Asayiş G: 16 Şub 2021 - 17:52

 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Malatya polisi yaptığı operasyon ile zehir tacirlerine darbe vurdu. Darende’de Ülkenin doğu illerinden batı illerine götürüldüğü belirlenen 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen otomobil, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı. İki zanlı adli makamlara sevk edilecek. ( Haber Merkezi)

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16 Şub 2021 - 17:51 Malatya- Asayiş

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