Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen otomobil, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı. İki zanlı adli makamlara sevk edilecek. ( Haber Merkezi)
16 Şub 2021 - 17:51- Asayiş Güncelleme: 16 Şub 2021 - 17:52
3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Malatya polisi yaptığı operasyon ile zehir tacirlerine darbe vurdu. Darende’de Ülkenin doğu illerinden batı illerine götürüldüğü belirlenen 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.