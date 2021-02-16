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16 Şub 2021 - 17:00- Gündem G: 16 Şub 2021 - 17:37

Meteorolojiden Uyarı Geldi!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de yağış beklendiğini duyurdu.
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Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Adıyaman çevrelerinde ki yağışların ise sağanak şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli saatte 40-70 kilometre esmesi tahmin edilmektedir” denildi.

Ayrıca Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğunu belirterek tedbirli olunmasını önerdi. (Haber Merkezi)

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16 Şub 2021 - 17:00 Malatya- Gündem

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