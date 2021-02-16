Virüs esnafı tüketti!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını birçok zorluğu da beraberinde getirdi. Başta dünya olmak üzere Türkiye de salgınla mücadelede sıkı önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak tüm iş yerlerinde kısıtlamaya gitti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi 2020 yılı aralık ayı raporuna göre Malatyalı esnaf tek tek kepenk kapattı. Başta kira ödemesini yapamayan esnaf birçok zorlukla karşılaştı. Salgının seyrinin giderek artması ve hükümetin yeteri kadar esnafa sahip çıkmaması üzerine onlarca iş yeri kapanmak zorunda kaldı.

ESNAF YARDIMA MUHTAÇ KALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine son verilen esnaf ve işyeri sayısı giderek arttı. Hükümet, esnafa destek adı altında bir takım adımlar atsa da bunlar yeterli gelmedi. Koronavirüs salgınıyla beraber bir dönem gıda yardımı yapan esnaf, artık öyle bir yere geldi ki belediyelerden yardım aldı.

PAKET SERVİS YETERLİ DEĞİL

Alınan önlemlerle düşüşe geçen vaka sayılarından sonra İçişleri Bakanlığı yayınladığı ikinci bir genelge ile kontrollü olarak bazı kamu kurum ve kuruluşları kısmi olarak HES kodu olma şartıyla hizmet vermeye başladı. Yayınlanan ikinci genelgede restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin hizmeti paket servise çevrildi. Paket servis yeme-içme hizmeti veren esnafa bir nebzede olsa nefes aldırsa da yine de çözüm olmadı.

GIDA SEKTÖRÜ HES KODU İLE HİZMET VERMEK İSTİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikalar üretime devam ederken, HES kodu ile devlet kurumları hizmet verirken neden yiyecek sektöründe yer alan esnafın bu durumdan muaf kaldı. Özelikle lokanta kafe ve restoranlar HES kodu uygulaması ile hizmet vermeye başlamak istiyor.