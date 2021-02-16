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16 Şub 2021 - 10:30- Eğitim G: 16 Şub 2021 - 09:51

Yüz Yüze Eğitim Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi kapsamında gerçekleşen uzaktan eğitimlerin yanı sıra bugünden itibaren ilçemizdeki 85 okulda başlayan yüz yüze eğitim dönemine katılan bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem temenni ediyorum” diye konuştu.
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Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Samanköy Buhara Ortaokulunda yüz yüze eğitim döneminin başlaması nedeniyle gerçekleşen törene katıldılar.

Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya gelip başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Samanköy Buhara Ortaokulumuzda düzenlenen törende öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. İlçemizde toplam 85 okulda bugün itibariyle yüz yüze eğitimler başladı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklarımız, bugünden itibaren sosyal mesafe kuralları altında yeniden yüz yüze eğitime başladılar. Bizlerde hem öğretmenlerimizi hem de çocuklarımızı ilk gün yalnız bırakmak istemedik. Yeşilyurt Belediyesi olarak okullarımızın yüz yüze eğitim dönemine hazır girmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz haftalarda dezenfektan çalışmalarını yapmıştık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı ortamlarda derslerini yapmaları için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Okullarda gerekli önlemlerin alınması adına ekiplerimize yardımcı olan okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederken, çocuklarımızın da belirlenen kurallara uyma noktasında gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun etmektedir. Okul girişlerine el dezenfektan kutuları yerleştirdik. İnşallah toplum olarak el ele verip kurallara üst seviyede uyduğumuz takdirde normal hayat koşullarına yeniden döneceğiz. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimin ilk gününde moral ve motivasyonlarını üst seviyede tutmak adına onlarla bir araya geldik, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından okul önüne kurulan sportif alanlarda aktivitelerde bulunduk. Minik yavrularımızın rahat bir ortamda derslerine adapte olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte sınıflarında ziyarete ettiğimiz çocuklarımıza satranç takımı ile temizlik setlerini hediye ettik. Okula yeniden dönmenin sevincini yaşayan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, umut dolu bakışları ve gözlerindeki parıltı bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımızdan bu dönemde ricamız, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve ellerini sık sık yıkamalarıdır. Tabii ki okullarımızda bu yönde önlemler alındı, duvarlara uyarı levhaları asıldı, bu kurallara uymak hepimizin öncelikli görevidir. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ediyorum

diye konuştu.

Konuşmalarından sonra öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan satranç takımı ve temizlik setinin olduğu hediye paketleri dağıtıldı. (Bülten)

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16 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Eğitim

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