16 Şub 2021 - 10:30- Eğitim

Yüz Yüze Eğitim Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi kapsamında gerçekleşen uzaktan eğitimlerin yanı sıra bugünden itibaren ilçemizdeki 85 okulda başlayan yüz yüze eğitim dönemine katılan bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir dönem temenni ediyorum” diye konuştu.