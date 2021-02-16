Bir telefonla kitap kapıda!

2020 yılı başından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kütüphane kullanıcılarının sayısını önemli ölçüde düşürdü. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphaneler bu süreçte bir dönem kapalı tutulmuştu. Ancak şu anda kütüphaneler hafta içi saat 10.00 ila 16.00 arası hizmet veriyor.

Malatya merkez ve ilçelerdeki kütüphanelerden 2019 yılında 73 bin 99 kitap ödünç alınırken, bu rakam 2020’de 46 bin 938’e düştü. Kütüphaneden hizmet alan kişi sayısında da düşüş oldu. 2019’de 181 bin 477 olan bu rakam, 87 bin 563’e geriledi. Düşüş rakamlarının iletildiği Malatya Valisi Aydın Barış’ın öneri ve talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Kitapları Evinize Getiriyoruz” kampanyası başlatıldı. Üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden web sitesi adresine giriş yapıp (koha.ekutuphane.gov.tr) istediği kitabı seçtikten sonra 0422 323 92 37 numaralı telefonu arayarak kitap talebinde bulunabilecek.

Bu uygulama kapsamında, Malatya İl Halk, Sadreddin Konevi (Kongre ve Kültür Merkezi içerisindeki), Konak, Sabancı, Dilek ve Malatya Park AVM kütüphanelerinden kitap talep edilebilecek. Bu şekilde talep edilen kitaplar Vefa Sosyal Destek Grubu araçlarıyla okuyucularına ulaştırılacak. İl halk kütüphaneleri hafta içi rutin hizmetlerini devam ettirdiğinden kütüphaneye gelerek de ödünç kitap alınabilecek.

ÜYELİK GEREKİYOR

Halk kütüphanelerinden ödünç kitap alabilmek için üyelik gerekiyor. Üyelik işlemi e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi herhangi bir kütüphaneye T.C. kimlik numarasını gösterir bir kimlik belgesi ibraz edilmesi halinde üyelik işlemi gerçekleştirilebiliyor. (Bülten)