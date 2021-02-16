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16 Şub 2021 - 10:00- Yaşam

9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı

Üniversite halk otobüsü esnafları pandemi süreci boyunca hiç bir destek görmediklerini ileri sürüyorlar. Güzergâhları boyunca düğün salonlarının, üniversitenin, halı sahalarının kapalı olmasından dolayı neredeyse yolcu taşıyamaz hale geldiklerini ve 9 araçtan 4’ünün çalışmayı bıraktığını savunan esnaflar, devletten BAĞKUR primlerinin bir yıl alınmamasını ve kendilerine ucuz mazot desteği verilmesini talep ediyorlar.

Mutlu Sarıgül
ÖZEL HABER Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Pandemi süreci boyunca tüm esnaflar sıkıntılarını anlatmış, o sıkıntıların önüne geçilmesi için yetkililerden destek istemişlerdi. Ancak İnönü Üniversitesi güzergâhında çalışan halk otobüsleri, servisçiler hariç diğer toplu taşıma araçlarından farklı olarak tamamen mağdur oldular. Özellikle düğün salonlarının, üniversitenin, halı sahaların kapalı olmasından dolayı neredeyse yolcu taşıyamaz hale gelen üniversite halk otobüsleri, şimdi kendilerine verilecek bir destek bekliyorlar. Sorunlarını BUSABAH gazetesine anlatan Üniversite Halk Otobüsü Durağı Sorumlusu Fazlı Boran, güzergâhta 9 halk otobüsü çalıştığını söyledi.

“DESTEK GÖREMEDİK”

25 bin TL’lik kredi desteğinden ellerine geçen net paranın 22 bin 100 TL olduğunu ileri süren Boran,

Pandemiden dolayı bir yıldan bu yana okulların, düğün salonlarının, hayvanat bahçesinin, halı sahaların kapalı olması işlerimizi tamamen bitirdi. Bizim güzergâhta yaklaşık 18 düğün salonu var ve bu bize bayağı bir yolcu potansiyeli veriyordu. Okulların kapalı olması bizi çok etkiledi. Hattımızda 9 araç var ve 9 araçtan 4’ü iş yapamadıkları için bağlandı. Şimdiye kadar bize destek verilmedi. Hiç kimseden gerek devletten gerekse belediyelerden destek göremedik. Esnaflarımız hakikaten çok perişanlar. 2-3 arkadaşımız plakalarını satılığa çıkardılar. İnsanlarımız paralarını altına ve dövize bağladıkları için plakaları almadılar. Devletimiz esnaflara 25 bin TL destek kredisi verdiğini söyledi. Bu destek kredisinin 25 bini esnafın cebine girmiyor. Bu 25 bin TL’den banka, Esnaf Kefalet kendi alacağını kesiyor. Ayrıca pandemi sürecinde ölme riskine karşı bir de hayat sigortası yapıyorlar. 492 TL para kesiliyor. Esnafın cebine net 22 bin 100 TL para giriyor. Bu krediden ben de faydalandım

diye konuştu.

“DAHA UCUZ YAKIT VERİLEBİLİR”

Kendilerine verilebilecek destekleri de dile getiren Boran,

Hat uzatmaları oluyor genelde. Bizim güzergâhtaki minibüsler bu hat uzatmalarından hiçbir zaman faydalanmadılar. Bu konuda bize yardımcı olabilirler. Sadece 91 TL’lik bir paket desteği sağladılar ancak biz desteği de göremedik. Devletin halk otobüslerine en azından BAĞKUR primlerini bir yıl almaması, mazot veya yakıttan ÖTV vergisi almadan biraz daha ucuz yakıt verilebilir bize. Biz bu tür destekler bekliyoruz

ifadelerini kullandı.

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16 Şub 2021 - 10:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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