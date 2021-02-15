ŞUT ATMADAN 1 PUAN KAZANDIK

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından set şutu az farkla auta gitti.
78. dakikada Adem Büyük’ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin’in şutu kaleci Abdulsamed'de kaldı.
90+4. dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Veysel’in kafası yandan auta çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Kamil Çetin xx
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin x, Naldo xx (Veysel Sarı dk. 82 ?), Kudriashov x, Eren Albayrak x, Hakan Özmert x, Nuri Şahin x, Doğukan Sinik x (Sidney Sam dk. 65 x), Fredy xx, Amilton x (Serdar Gürler dk. 75 x), Orgill xx (Podolski dk. 65 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Dos Santos xx, Semih Kaya xx, Hadebe x (Karim Hafes dk. 65 x), Acquah x, Ahmet Ildız x (Fofana dk. 46 x), Zeki Yavru xx (Mallan dk. 88 x), Adem Büyük xx, Umut Bulut x (Tetteh dk. 46 x) Kubilay Kanatsızkuş x (Mustafa Eskihellaç dk. 76 x)
Yedekler: Ertaç Özbir, Malan, Zuquı, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Orgill (dk.6) (FT Antalyaspor), Orgill (dk. 12 k.k.) ( Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Aquah, Fofana (Yeni Malatyaspor)
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.