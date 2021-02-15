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15 Şub 2021 - 16:33- Yaşam G: 15 Şub 2021 - 16:42

Belediye, mevsimlik çiçek alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çiçek fidesi, torf ve leonardit alacağını duyurdu.

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basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin mevsimlik çiçek alımı yapacağı yer aldı. İlanda, çiçek fidelerinin alımının açık ihaleyle yapılacağı belirtildi. İlanda, "Yazlık Mevsimlik Çiçek Fidesi, Torf ve Leonardit Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi.

# basın, çiçek

15 Şub 2021 - 16:33 Malatya- Yaşam

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