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15 Şub 2021 - 16:21- Gündem G: 15 Şub 2021 - 16:33

Mehkemeden satılık kerpiç ev!

Sivas Merkez'de kerpiç ev ve arsası mahkemeden satılık.
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Değeri 39 bin 200 Tl olarak belirlenen kerpiç ev ve arsanın mahkemeden satılık olduğu bilgisi basın ilan kurumu ilan.gov.tr. sitesinde yer aldı. İlanda, "Sivas İl, Merkez İlçe, Akpınar Köyü, 3414 Parsel Kepiç ev ve arası vasfındadır. Parsel üzerinde ev, müştemilat ve ağaçlar bulunmaktadır. Parsel belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır" açıklaması yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# belediye, basın

15 Şub 2021 - 16:21 Malatya- Gündem

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