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15 Şub 2021 - 15:50- Ekonomi G: 15 Şub 2021 - 16:00

Darphane işçi alıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
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Basın ilan kurumu ilan.gov.tr. sitesinde yer alan ilanda Darphane ve Damga  Matbaası Genel Müdürlüğü'nün işçi alacağı kaydedildi. İlanda, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan   Sokak   No:55   Beşiktaş   ve   Orhantepe   Mah.   Tekel   Cad.   No:6   Cevizli   Kartal adreslerinde  bulunan  işyerlerinde   istihdam  edilmek  üzere  4857 sayılı  İş  Kanunu  ile  bu Kanuna dayanılarak  çıkarılan  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  2  meslek  için  16  kamu  işçisi  alımı yapılacaktır." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# istihdam, basın, beşiktaş

15 Şub 2021 - 15:50 Malatya- Ekonomi

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