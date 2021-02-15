Darphane işçi alıyor

Basın ilan kurumu ilan.gov.tr. sitesinde yer alan ilanda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün işçi alacağı kaydedildi. İlanda, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacaktır." denildi.

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