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15 Şub 2021 - 14:00- Spor G: 15 Şub 2021 - 14:05

Kötü seriye son verin!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25.haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi karşısında ligde 4 haftalık kazanamama serisine son vermeyi isteyen Kaplanlar tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Maçın oynanacağı kentte tam kadro 4 günlük mini kampa giren sarı kırmızılıların bu akşamki maçta nasıl bir performans ortaya koyacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’in 25.haftasında Yeni Malatyaspor bu akşam saat 19.00’da Antalyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Antalya Stadyumu’nda oynanacak Beinsports HD 2’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Tokat (Ankara Üst Klasman Hakemi), Mehmet Cem Satman (Ankara Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Kamil Çetin (Aydın Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördün hakemi ise Mustafa Aydın (Konya Klasman Hakemi). Deplasman karnesi zayıf olan sarı kırmızılılar dış sahada 12. karşılaşmasına galibiyet hasretini sonlandırmak için çıkacak. Konuk olduğu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik alan kaplanlar dış ligde topladı 29 puanın 10’unu bu karşılaşmalarda elde etti. Temsilcimiz 11 maçta rakip ağlara 13 gol bırakırken kalesinde 18 gol gördü. Küme düşme potasıyla arasındaki puan farkının kapanmasını istemeyen Yeni Malatyaspor’da hedef Antalya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak. Öte yandan sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada Antalya’ya erken giderek kamp yapmanın takımı dinlendireceğini ifade etti.

“DİNLENMİŞ OLACAĞIZ”

Nurettin Soykan Tesisleri’nde bulunan antrenman saha şartlarının kendilerini zorladığını kaydeden Hamzaoğlu kampın kendilerine iyi geleceğini söyledi. Deneyimli teknik adam,

Buraya gelmekle iyi bir karar verdik. Antalya’da hem hava şartları hem antrenman sahalarımızın zemini zemini buradaki kadar sağlıklı çalışmamıza imkan tanımayacaktı. Buraya erken gelip en azından maça biraz daha dinlenmiş şekilde çıkmamız mümkün olacak. Hem de çalışmalarımız çok daha verimli geçiyor. İnşallah Antalyaspor maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir mücadeleyle hak ederek iyi bir sonuçla ayrılırız. Sakatlarımız iyileştiler. Olcay, Ertaç ve Eray’ın dışında çok ciddi sakatlığımız görünmüyor. Karim Hafez ile Wallace de aramıza katıldı. Tam takım olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

ifadelerini kullandı.

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15 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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