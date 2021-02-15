15 Şub 2021 - 14:00- Siyaset

Tüfenkci: Milletimizin Başı Sağ Olsun

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili, 64. ve 65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 13 sivil vatandaşı alçakça katleden kanlı terör örgütünü ve örgüte destek olanları lanetleyerek, "Masum insanların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki onlar da bu suça ortaktır" dedi.