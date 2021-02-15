Maskeni tak dedi, darp edildi

Filyasyon ekibinde bulunan Battalgazi ilçesinde yer alan Tandoğan Camii Müezzin Kayyım’ı İsmail Gümüş’ün maske takmayan bir kişiyi uyarması kendisine pahalıya mal oldu. Kişi tarafından hem hakarete maruz kalan hem de darp edilen Gümüş’ün sağlık durumu iyi olurken, bu olaya tepki gösteren Diyanet-Sen Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Engin, önemli açıklamalarda bulundu.

Battalgazi ilçesi Tandoğan Camii Müezzin Kayyım’ı İsmail Gümüş’ün Malatya Valiliğince filyasyon, esnaf ve sivil halkın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını denetlemek üzere görevlendirildiğini hatırlatan Başkan Engin, müezzinin bu görevi ifa ederken 13.02.2021 Cumartesi günü maske takmayan bir vatandaşı maske takması için ikaz ettiğini, ancak bu şahıs maske takmadığı gibi müezzine hakaret ederek fiziki saldırıda bulunduğunu söyledi.

“ŞİKAYETÇİ OLDU”

Hocamız durumu polise bildirmek için telefonla arama yaptığı esnada söz konusu şahıs hocamızı yumruklayarak darp etmiş ve telefonu da yere düşürerek kullanılamaz hale getirmiştir” diyen Başkan Engin, “Bu saldırı üzerine hocamız yoldan geçen bir vatandaş aracılığıyla durumu polise bildirerek şikayetçi olmuştur. Yaklaşık bir yıldır Başkanlığımız bünyesindeki çeşitli kademelerde görev yapan İmam- Hatip, Müezzin-Kayyım, Vaiz ve uzmanlarımız ile birlikte tüm personel mahalle mahalle, köy köy, cadde cadde, sokak sokak Koronavirüs ( Covid-19)e yakalanan hastalarımızı her gün evlerinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek ve filyasyon ekiplerinde, iş yeri denetim ekiplerinde yer almakta, bununla beraber kendi asli görevlerini de ifa etmektedirler. Pandemi nedeniyle verilen görevleri ifa ederken malum her sokak, cadde, esnaf ve kalabalığın olduğu bölgelere de gidilirken kimin Koronavirüs’ten etkilenip-etkilenmediğini bilmek mümkün olmadığında, namaz vakitlerinde de camiye gelip namaz kıldırırken, taşımış olduğu virüsü elde olmadan başkalarına da bulaştırma durumu da olabilmektedir. İlimiz genelindeki camii görevlerinin büyük bir kısmının tek kadrolu olması hasebiyle haftalık, yıllık izinlerini dahi kullanmadan/kullanamayan hocalarımızın artık bu görevden muaf tutulmalarını talep ediyoruz

ifadelerini kullandı.

“MUAF TUTULMALARINI TALEP EDİYORUZ”

Davayı takip edeceklerini dile getiren Başkan Engin,

Pandemi yoğunluğu sebebiyle bunun mümkün olmaması durumunda mutlaka yanlarında kolluk kuvvetleri ( polis, jandarma, zabıta, bekçi) ile birlikte görev yapmalarını talep ediyoruz. Ayrıca filyasyon, denetim ekiplerinde görevlendirilen hocalarımızın asli görevlerinden muaf tutulmalarını talep ediyoruz. Tek suçu kurum ve mülki amirlerinin verdiği görevleri yapmak olan İsmail Gümüş hocamıza yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Gerekli cezayı alması için adalete güveniyor, konuyla ilgili dava sürecinin başladığını, din görevlilerine yapılan bu saldırıların kabul edilmeyeceğini hatırlatır, darp girişimi ile ilgili Diyanet-Sen olarak din görevlilerimizin ve üyelerimizin sonuna kadar arkasındayız. Davayı takip etmek görevimizdir

şeklinde konuştu.