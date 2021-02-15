Su Kanalına Düştü

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yusuf A. idaresindeki 44 NU 771 plakalı otomobil sürücüsü Erkenek Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanallına düştü.
Sürücü Yusuf A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Talha D. kendi imkanları ile otomobilden çıktılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedaviye ihtiyaçları olmadığı belirlendi. Daha sonra kaza yerine gelen çekici yardımıyla otomobil düştüğü su kanalından kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.