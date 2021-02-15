Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Şub 2021 - 12:30- Gündem G: 15 Şub 2021 - 09:57

Yatay Mimari Ön Planda

Yapımı tüm hızıyla devam eden Yeşil Topsöğüt Konutlarının tamamlanan örnek dairesini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğru ve modern kentleşme esaslarına uygun bir mimari anlayışla hizmete sunacağımız konutlarımız, yatay mimarinin teşvik edilmesini sağlayacak özel bir projedir” dedi.
mask

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarda olduğu gibi Yeşil Topsöğüt Konutlarının inşaat aşamalarını da yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile birlikte yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yeşil Topsöğüt Konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Yatay Mimarileşme’ esaslarına uygunluğuyla geleceğe bırakılacak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 136 adet daire ve 6 adette dükkânın yer aldığı konutların Yeşilyurt’un yaşam seviyesine yeni güzellikler katacağını dile getirdi.

23 KENTTEN DAHA KALABALIK

Nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’a yeni alternatif yaşam alanları kazandırma projelerine Yeşil Topsöğüt Konutlarını da ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 9 bin 460 metrekare alanda yapımı devam eden konutlarımızın kaba inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Hava şartlarının da iyi olması nedeniyle inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 2021 yılının sonlarına doğru çalışmaları tamamlayarak anahtarları ev sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.136 daire ve 6 dükkanın yer aldığı buradaki konutlarımız bölgemizin yaşam seviyesini artıracaktır. Sivas yolumuz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla birlikte modern, nitelikli ve yeni yaşam alanlarının olduğu yeni bir cazibe merkezine dönüşecektir. Örnek dairemizde tamamlandı, buradan ev almak isteyen değerli hemşerilerimiz örnek dairemizi gezip bilgi sahibi olabilirler

dedi. (Bülten)

# yatay mimari, yeşilyurt, Yeşil Topsöğüt Konutları, malatya, haberler, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yeni, büyük, Başkanı, Başkan, belediye, mehmet çınar

15 Şub 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
280 Şoför Alınacak mask
280 Şoför Alınacak
İcradan Satılık Arsa mask
İcradan Satılık Arsa
İcradan Satılık Tarla mask
İcradan Satılık Tarla
Erdoğan’dan Malatya’ya Övgü mask
Erdoğan’dan Malatya’ya Övgü
MALATYA’NIN ÇUKUROVA’SINA AZ KALDI mask
MALATYA’NIN ÇUKUROVA’SINA AZ KALDI
Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak mask
Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU mask
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU
SAKATLANDI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ mask
SAKATLANDI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
İSTİFALARI ONAYLANDI mask
İSTİFALARI ONAYLANDI
“4 TAKIMDAN TEKLİF ALDIM” mask
“4 TAKIMDAN TEKLİF ALDIM”
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

GALERİ

BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM mask
BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM
Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi mask
Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Vaka sayılarında korkutan yükseliş mask
Vaka sayılarında korkutan yükseliş
Dur ihtarına uymadı mask
Dur ihtarına uymadı
Koronavirüs’te son tablo mask
Koronavirüs’te son tablo
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI mask
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL