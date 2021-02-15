Yatay Mimari Ön Planda

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarda olduğu gibi Yeşil Topsöğüt Konutlarının inşaat aşamalarını da yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile birlikte yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yeşil Topsöğüt Konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Yatay Mimarileşme’ esaslarına uygunluğuyla geleceğe bırakılacak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 136 adet daire ve 6 adette dükkânın yer aldığı konutların Yeşilyurt’un yaşam seviyesine yeni güzellikler katacağını dile getirdi.

23 KENTTEN DAHA KALABALIK

Nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’a yeni alternatif yaşam alanları kazandırma projelerine Yeşil Topsöğüt Konutlarını da ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 9 bin 460 metrekare alanda yapımı devam eden konutlarımızın kaba inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Hava şartlarının da iyi olması nedeniyle inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 2021 yılının sonlarına doğru çalışmaları tamamlayarak anahtarları ev sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.136 daire ve 6 dükkanın yer aldığı buradaki konutlarımız bölgemizin yaşam seviyesini artıracaktır. Sivas yolumuz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla birlikte modern, nitelikli ve yeni yaşam alanlarının olduğu yeni bir cazibe merkezine dönüşecektir. Örnek dairemizde tamamlandı, buradan ev almak isteyen değerli hemşerilerimiz örnek dairemizi gezip bilgi sahibi olabilirler

dedi. (Bülten)