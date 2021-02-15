15 Şub 2021 - 09:09- Asayiş

Yasak İhlali Cep Yaktı!

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye yasak ihlali pahalıya patladı. Bu şahıslara toplam 50 bin 400 TL ceza yazıldı.