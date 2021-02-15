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15 Şub 2021 - 09:09- Asayiş G: 15 Şub 2021 - 09:17

Yasak İhlali Cep Yaktı!

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye yasak ihlali pahalıya patladı. Bu şahıslara toplam 50 bin 400 TL ceza yazıldı.
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Yeni tip korona virüs ( Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 56 kişiye de 50 bin 400 TL ceza yazıldı. ( İHA)

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15 Şub 2021 - 09:09 Malatya- Asayiş

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