Yeni tip korona virüs ( Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 56 kişiye de 50 bin 400 TL ceza yazıldı. ( İHA)
15 Şub 2021 - 09:09- Asayiş Güncelleme: 15 Şub 2021 - 09:17
Yasak İhlali Cep Yaktı!
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye yasak ihlali pahalıya patladı. Bu şahıslara toplam 50 bin 400 TL ceza yazıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.