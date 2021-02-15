Vali Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu'nda alıkonulan ve 10 Şubat 2021’de Kuzey Irak Gara Bölgesinde şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Alb. Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren şehidin babası Gürsel Özbey’e taziyelerini bildirerek baş sağlığı dilediler.
Vali Aydın Baruş ile beraberindekiler Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na geçerek burada kimlik tespiti yapılan şehitlerimizin ailelerinin acılarını paylaşarak şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilediler.(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.