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14 Şub 2021 - 12:59- Gündem G: 14 Şub 2021 - 13:51

Acı Haberi Çalık Verdi!

Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey’in PKK terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Semih Özbey'in naaşına ulaşıldı. Özbey 2015 yılında PKK’lı teröristler tarafından kaçırılmıştı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada  “Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı. PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşın arasında Malatya Ticaret Borsası eski Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Semih Özbey'in de olduğu bilgisini Öznur Çalık sosyal medya hesabından duyurdu.

Konu hakkında Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medya hesabından ‘Kahrolsun PKK’ etiketiyle “Hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen hemşerimiz Semih Özbey'e Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarında bulundu. (Haber Merkezi)

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14 Şub 2021 - 12:59 Malatya- Gündem

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