Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Şub 2021 - 17:42- Asayiş G: 13 Şub 2021 - 17:45

Uçuruma yuvarlandı

Malatya'da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan şahıs yaralandı.
mask

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenle mesire alanına bulunan R.O. burada bir anda dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan R.O.'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şahıs  Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)

# malatya, malatya asayiş, yakınca mahallesi, yeşilyurt, eşref bitlis caddesi, uçuruma yuvarlandı, malatya eğitim ve araştırma hastanesi, İHA, polis, Olay, ilk, eğitim

13 Şub 2021 - 17:42 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Ruhsatsız et üretimine baskın mask
Ruhsatsız et üretimine baskın
Bandrolsüz Makaron Operasyonu! mask
Bandrolsüz Makaron Operasyonu!
Günü Birlik Kira Pahalıya Mal Oldu mask
Günü Birlik Kira Pahalıya Mal Oldu
İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor mask
İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ruhsatsız Kıraathaneye Baskın! mask
Ruhsatsız Kıraathaneye Baskın!
Kaçak İçkiye Geçit Yok! mask
Kaçak İçkiye Geçit Yok!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU mask
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ” mask
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ”
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı! mask
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı!
İSTİFALARI ONAYLANDI mask
İSTİFALARI ONAYLANDI
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
SAKATLANDI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ mask
SAKATLANDI SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

GALERİ

Vaka sayılarında korkutan yükseliş mask
Vaka sayılarında korkutan yükseliş
Dur ihtarına uymadı mask
Dur ihtarına uymadı
Koronavirüs’te son tablo mask
Koronavirüs’te son tablo
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI mask
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik mask
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL