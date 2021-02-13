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13 Şub 2021 - 15:47- Sağlık G: 13 Şub 2021 - 15:52

Vaka sayılarında korkutan yükseliş

Korona virüse karşı bugün ilk doz aşısını vurduran Malatya Valisi Aydın Baruş, son günlerde haftalık vaka sayısı ortalamalarında yüzde 50’lik bir artışın yaşandığını belirterek Malatyalıları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
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Battalgazi İl Sağlık Müdürlüğünde koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıran  Malatya Valisi Aydın Baruş, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir yıldır pandemi ile hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Baruş,

Bu uzun soluklu mücadele de önemli iyileşmeler sağlandı. Vaka sayılarında düşüş yaşandı, yoğun bakım ve servislerde yatış oranlarında da düşüş sağladık. Malatya olarak yaklaşık 2,5 aydır rahat bir dönemdeydik.

dedi.
 

Ancak son birkaç gündür kentte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Baruş,

Mutasyon geçirmiş virüsünde etkisi olabilir. Vaka sayılarında ciddi bir artış gündem de. Birkaç gündür haftalık ortalamalarda yüzde 50 artış var. Buradan vatandaşların dikkatini çekmek istiyoruz. Güzelleşen havalar bizi aldatmasın. Katlanmış olduğumuz fedakarlığın sonucu bu olmasın. Hakikaten vatandaşlar, esnaflar herkes ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmak lazım. Tedbirlere uymamız lazım.

şeklinde konuştu.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Malatya’da genel olarak kurallara uyulduğunu da dile getiren Baruş,

Ancak hafta içi serbest saatlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına rivayet edilmezse, kapalı mekanlarda maskesiz oturulursa bu virüsün yayılımı devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması, hastanelerdeki hasta sayılarında artış ve sıkıntılı günler bizi bekler.

dedi.

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılanmaların başlanması ile bazı vatandaşlarda rehavetin oluştuğuna da dikkat çeken Vali Baruş,

Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı sonuçsuz kalmasın. Covid-19’a karşı alınan tedbirlerden, maske mesafe temizlik konusunda tüm halkımızın buna uymasını hastalığın yayılımın da önüne geçmesini sağlayacaktır.

şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı bağışıklık kazanılması adına aşılanmanın da önemine ifade eden Baruş,

Sağlık çalışanları ile birlikte şuana kadar yaklaşık 39 bin vatandaşımız ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde vatandaşların aşılanması sürüyor. Hedefimiz 14 bin sağlık çalışanı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 118 bin aşılama yapmak. Şuanda hedef kitle de yüzde 34 civarına ulaştık, ama ileriki günlerde bu yoğunluğunda artacağını öngörüyoruz. Pazartesi için şuanda 3 bin vatandaşımız randevu almış durumda.

diye konuştu.

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13 Şub 2021 - 15:47 Malatya- Sağlık

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