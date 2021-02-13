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13 Şub 2021 - 15:36- Eğitim G: 13 Şub 2021 - 15:43

19 sözleşmeli personel alınacak

Adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak  üzere)  657 sayılı  Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# istihdam, basın

13 Şub 2021 - 15:36 - Eğitim

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