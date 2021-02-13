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13 Şub 2021 - 15:28- Gündem G: 13 Şub 2021 - 15:36

280 Şoför Alınacak

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# istihdam, basın

13 Şub 2021 - 15:28 - Gündem

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