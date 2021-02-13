Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Şub 2021 - 11:05- Asayiş G: 13 Şub 2021 - 11:08

 İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu

Diyarbakır merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 5 ilde düzenlenen eş zamanlı internet dolandırıcılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve banka kartları ele geçirildi.
mask

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde internet üzerinde işlenen dolandırıcılık suçlarında büyük oranda artış gerçeklemesi sebebiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Diyarbakır merkez alınarak ülke genelinde internet üzerinden farklı eylemlere karışan suç örgütünün, araç satışı yapan sitelerde sahte ilanlar verdikleri, son bir yıllık dönemde örgüt üyeleri tarafından açılan hesaplara EFT yaptırdıkları veya kamuoyunda açık hat olarak bilinen sahte evrakla başkalarının adına açılmış GSM hatlarına, cebe havale yöntemi ile para gönderdikleri; yine çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin illegal yollarla ele geçirilerek dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı, örgüt üyeleri tarafından araçlara ait ruhsatlarda da değişiklikler yapıldığı ve bu yöntemle araç alacak vatandaşlar üzerinde güven vermeye çalıştığı, çete üyelerinin bu yöntemle son iki yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

10 FARKLI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Bu bilgiler üzerine Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, 9 Şubat 2021’de Ergani merkez olmak üzere, Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 10 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yüklü miktarda nakit paraya ve banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ( İHA)

# internet dolandırıcılığı, Şanlıurfa, malatya, tunceli, Dolandırıcılık Büro Amirliği, asayiş Şube müdürlüğü, ruhsatsız tabanca, İHA, çok, büyük, son, emniyet müdürlüğü

13 Şub 2021 - 11:05 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Günü Birlik Kira Pahalıya Mal Oldu mask
Günü Birlik Kira Pahalıya Mal Oldu
İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor mask
İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ruhsatsız Kıraathaneye Baskın! mask
Ruhsatsız Kıraathaneye Baskın!
Kaçak İçkiye Geçit Yok! mask
Kaçak İçkiye Geçit Yok!
Satamadan yakalandı mask
Satamadan yakalandı
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ” mask
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ”
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU mask
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı! mask
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı!
İSTİFALARI ONAYLANDI mask
İSTİFALARI ONAYLANDI
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

GALERİ

Koronavirüs’te son tablo mask
Koronavirüs’te son tablo
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI mask
KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik mask
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi mask
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor mask
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL