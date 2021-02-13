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13 Şub 2021 - 11:00- Yaşam G: 13 Şub 2021 - 10:13

Meteorolojiden uyarı !

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam edeceği ve tarım ile uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde Meteorolojiden uyarı geldi.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Malatya ve bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrettiği bilgisi yer aldı. Açıklamada bölgemizde havanın parçalı bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de akşam saatlerinden sonra hafif yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmini yer aldı.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya (15 Şubat’a) kadar devam etmesi beklenildiğine yer verilerek; tarım ile uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

SU BASKININA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Bölgemizde kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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13 Şub 2021 - 11:00 Malatya- Yaşam

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