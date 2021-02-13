Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Turgut Temelli Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca yaşayan 5 şüpheli, çevre yolu MAŞTİ mevkiinde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede araçta bir miktar dolu tüfek kartuşu bulunurken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)
13 Şub 2021 - 10:30- Asayiş Güncelleme: 13 Şub 2021 - 09:54
Dur ihtarına uymadı
Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak girdikleri kovalamaca sonucu otomobili bırakıp kaçan 5 kişiden 2'si yakalanırken diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.