12 Şub 2021 - 20:00- Sağlık

Baş Ağrılarınızın Nedeni Boynunuz Olabilir Mi?

Koronavirüs sürecinde en sık görülen sağlık sorunları arasında hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi nedenlerden dolayı baş ağrıları geliyor. Bu durumun sebeplerinden biri de İnsan vücudunun hayati bir parçası olan boynumuz olabilir. Öyle ki yapılan araştırmalara göre boyun baş ağrısının klinik olarak görülen tüm baş ağrılarının yüzde 4 ila yüzde 22’sini oluşturduğu düşünülüyor.