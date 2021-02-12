2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Malatya’nın Darende ilçesi Yukarıulupınar Köyünün 3 kilometre Güneyinde Elmaoğlu Deresi üzerinde yer alan Yukarıulupınar Göleti'nin su depolama kapasitesi arttırılarak, tarım arazilerinin sulanması hedefleniyor. Hazırlanan Gölet ve Sulama Projesi kapsamında göletin ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde temelden 37,5 metre yüksekliğinde ve 1 milyon 277 bin metreküp depolama kapasitesine kavuşturulacak. Projesinin tamamlanmasının ardından ise gölet çevresinde bulunan toplam 2 bin 740 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Projenin yapım ihalesi ise 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.