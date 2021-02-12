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12 Şub 2021 - 19:00- Yaşam G: 12 Şub 2021 - 17:44

2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Malatya’nın Darende İlçesinde 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşması hedeflenen Yukarıulupınar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı ihalesi 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
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Malatya’nın Darende ilçesi Yukarıulupınar Köyünün 3 kilometre Güneyinde Elmaoğlu Deresi üzerinde yer alan Yukarıulupınar Göleti'nin su depolama kapasitesi arttırılarak, tarım arazilerinin sulanması hedefleniyor. Hazırlanan Gölet ve Sulama Projesi kapsamında göletin ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde temelden 37,5 metre yüksekliğinde ve 1 milyon 277 bin metreküp depolama kapasitesine kavuşturulacak. Projesinin tamamlanmasının ardından ise gölet çevresinde bulunan toplam 2 bin 740 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Projenin yapım ihalesi ise 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.( İHA)

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12 Şub 2021 - 19:00 Malatya- Yaşam

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