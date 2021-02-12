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12 Şub 2021 - 14:26- Yaşam G: 12 Şub 2021 - 14:28

Yangın Korkuttu!

Malatya’da bir evin bacasından çıkan yangında samanlar yanarak maddi zarar oluştu. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği Jandarma tarafından tahkikata başlanıldı.
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Edinilen bilgiye göre yangın, Pütürge İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan K.H isimli şahısın evinin çatısında meydana geldi. K.H,  banyoda bulunan sobayı yaktığı esnada çatıda bulunan samanların yanması sonucu yangın çıktı.  Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  İlk belirlemelere göre bacadan çıktığı iddia edilen yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.  Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği Jandarma tarafından tahkikata başlanıldı. ( İHA)

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12 Şub 2021 - 14:26 Malatya- Yaşam

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