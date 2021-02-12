Yangın Korkuttu!

Edinilen bilgiye göre yangın, Pütürge İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan K.H isimli şahısın evinin çatısında meydana geldi. K.H, banyoda bulunan sobayı yaktığı esnada çatıda bulunan samanların yanması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlk belirlemelere göre bacadan çıktığı iddia edilen yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği Jandarma tarafından tahkikata başlanıldı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.