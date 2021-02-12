Bandrolsüz Makaron Operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, A.A. isimli şahsın güneydoğu illerinden gümrük kaçağı bandrolsüz makaron getirerek Malatya’da satış yaptığı bilgileri elde edildi. Şüpheli takibe alınarak depo olarak kullandığı ikameti tespit edildi. A.A. isimli şahsın deposunda yapılan aramada, 100 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
ŞÜPHELİ ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILDI
Bu arada, Ş.K. isimli şahsın bandrolsüz gümrük kaçağı makaron, sigara sarma kâğıdı ve içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 600 adet bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 855 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 8 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.