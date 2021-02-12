Erdoğan’dan Malatya’ya Övgü

Yaklaşık bir saat süren konuşmada AK Parti ile CHP arasındaki Belediyecilik anlayışı kıyaslaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni örnek göstererek çeşitli videolarla Türkiye’deki belediyelerin nereye geldiğini hatırlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni örnek göstererek çeşitli videolarla Türkiye’deki belediyelerin nereye geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden bahsetmesi ve kamuoyuna izlettirdiği videolarda, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere yer vermesi Malatyalıların göğsünü kabarttı.

AK Parti Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediyeciliği ile CHP Belediyeciliğini kıyaslayan videolar izletti. Belediyelerin zor dönemlerde ürettiği hizmetlerin altını çizen Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni örnek göstererek,

Elazığ depreminden sonra hemen bir yılı doldurmadık. Oradaki biten konutların teslim törenini yaptık. Yılsonuna kadar kalanını da yapıp, teslim edeceğiz. Bay Kemal bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye gidip görsün. Malatya’yı gidip görsün. Görsün ki; belki nasıl da bunları yapmışlar der. Şu salgın ortamında bir başarı hikâyesidir.

dedi.

“FARKLARINI BELLİ ETTİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında,

Elazığ depreminden sonra hemen bir yılı doldurmadık. Oradaki biten konutların teslim törenini yaptık. Yılsonuna kadar kalanını da yapıp teslim edeceğiz. Bay Kemal bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye gidip görsün. Malatya’yı gidip görsün. Görsün ki; belki nasıl da bunları yapmışlar der. Şu salgın ortamında bir başarı hikâyesidir. Aynı şekilde belediyelerimiz hem hizmetlerine hem de yatırımlarına devam ettiler, farklarını belli ettiler. AK Parti; hizmet etmek, eser üretmek, yatırım yapmak, şehirlerini geliştirmek isteyen hiçbir belediyenin mazeretlerin arkasına sığınamayacağı yerel yönetimler sistemine sahiptir.

şeklinde konuştu.

3 DAKİKALIK VİDEODA MALATYA DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Partili belediyelerin ürettiği benzersiz şehirlerin videolarını izlettirdi. 3 dakikalık videoda Malatya’daki parklar, yaşam alanları ve müzelerin yer alması dikkat çekti. Selahattin Gürkan başkanlığında son dönemlerde hizmet atağına geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüler alması Malatyalıları mutlu etti. (Bülten)