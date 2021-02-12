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12 Şub 2021 - 13:15- Ekonomi G: 12 Şub 2021 - 13:20

Sezon Rekorla Kapandı

Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül’de başlayan pancar alım kampanyası bu yıl rekor ile tamamlandı. Fabrika tarihinde ilk kez bu yıl 545 bin 500 ton şeker pancarı işlenerek 68 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi.
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Eylül ayı itibariyle  Malatya’da başlayan pancar alım kampanyası geçtiğimiz Salı günü tamamlandı. Malatya’da ve bölge illerde üretilen şeker pancarlarının alımı ile başlayan kampanya döneminde Malatya Şeker Fabrikası 7 gün 24 saat aralıksız çalışarak toplamda 545 bin 500 ton pancar işledi. 160 gün süren kampanya sürecince işlenen pancardan 68 bin ton şeker üretilirken, 177 bin ton küspe ve 26 bin 500 ton ise melas elde edildi.

Malatya Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, bu oranların Malatya Şeker Fabrikası için kurulduğu günden bu yana bir rekor olduğunu ifade ederek,

Çünkü yaklaşık 700 bin ton pancar tesellüm etti. Pancar fazlası nedeniyle 30 bin pancarı Yozgat Şeker Fabrikası’na yolladık. Bu bir rekor, Malatya Şeker Fabrikamız çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdi.

dedi.

Fabrikada düğmeye basıldığı andan itibaren son pancar kalana kadar üretimin hiç durmadığını kaydeden Murat,

Emeği geçen çok arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde işlerini aksatmadan verimli şekilde çalıştılar.

ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki alım kampanyasına ise şimdiden hazırlandıklarını ve 700 bin ton pancarın yine geleceğini tahmin ettiklerini belirten Murat,

Malatya Şeker Fabrikasının şöyle bir özelliği de var. Pancarı bitirdiğimiz gün yeni pancar ekmeye başlıyoruz. Biz şu anda Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta bize bağlı olan bölgelerde pancar ekimine başladık. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Eskisi bitmeden yenisini ekmeye başlıyoruz. Sivas’ta Mayıs ayına kadar ekim, Urfa ve Maraş’ta da Şubat ayının ilk haftasında pancar ekimine başladık, bu da bizim fabrikaya özgü bir şeydir.

diye konuştu. ( İHA)

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12 Şub 2021 - 13:15 Malatya- Ekonomi

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