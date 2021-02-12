12 Şub 2021 - 13:30- Gündem

MALATYA’NIN ÇUKUROVA’SINA AZ KALDI

Malatyalıların topraksız tarımla tanışmalarına az kaldı. “Yazıhan, beklediği yatırımlarla buluştuğu andan itibaren Malatya’nın Çukurova’sı olacak” diyen Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, en geç 2022’de 34 milyon Euro değerindeki Topraksız Sera Organize Projesi’nin hayata geçirileceği sinyalini verdi.