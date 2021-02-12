MALATYA’NIN ÇUKUROVA’SINA AZ KALDI

Yazıhan’da iklim koşulları düşünüldüğünde yetiştirilmeye müsait olan ürünler adeta Çukurova’yı andırıyor. 34 milyon Euro değerindeki Topraksız Sera Organize Projesi’nin detaylarını BUSABAH Gazetesi’ne açıklayan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk önemli açıklamalar kaydetti.
HAZİRANDA START VERİLECEK!
Yüksek kalitede ürünlerin yetiştirileceği seranın başta Yazıhan Malatya olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor. Topraksız Sera Organize Projesi’nin alt yapı fizibilite çalışmalarının tamamlandığı söyleyen Başkan Nevzat Öztürk, Haziran ayı itibariyle çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.
“ ÇOK PAHALI BİR PROJE”
34 milyon Euro değerindeki projenin 430 bin lirasının Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Genel Müdürlüğünden alındığını açıklayan Başkan Nevzat Öztürk,
Gelen destekle şu anda 300 dekarlık alanda düzeltme yapıyoruz. İhalesini belediyemiz yaptı. O para protokolle bize aktarıldı. İlk etapta 375 dönüm alanda 15, 25 dekarlık parseller halinde Topraksız Sera Organizeyi kurmuş olacağız. Müteşebbisler gelecek buraya. Çok pahalı bir proje. 34 milyon Euro değerinde bir proje.
diye konuştu.
HEDEF, KALİTEYİ İHRACAT ETMEK
Yazıhan’ın iklim açısından çok elverişli olduğunu söyleyen Başkan Öztürk,
Kuruçay mevkiinde dere ıslahı yaptırdık. Burada Devlet su İşleri ıslah yaptıktan sonra atıl vaziyetteki topraklar oluştu. Toprak demeyelim de zemin oluştu. Bu çakıllı, taşlı bir alandı ama düz bir yerdi. Şu anda makineler çalışıyor. O alanda Topraksız Sera Organizeyi var edeceğiz. Buradaki işletmeler yapıldıktan sonra buranın idari mekanizması olacak, soğuk hava depoları olacak. Paketleme tesisleri olacak. İhracata yönelik sebzelerimiz olacak. Hatta çiçekçilik bile bu projenin içerisinde görünüyor. Dışarıya gidecek ürünler yetiştirilecek. Çünkü Topraksız Sera Organizede yetiştirilen ürünler çok kaliteli ve pahalı ürünler.
şeklinde konuştu.
KAYISIDAN FEYZ ALINDI
Tüzel kişilikleri tamamlanan projenin yatırım yapılır hale getirildiğini belirten Başkan Öztürk,
En geç 2022 yılında hayata geçer diye düşünüyoruz. Tarım Bakanlığı’ndan bununla ilgili bir heyet yakın zamanda bekliyoruz. Belki 2021 Haziran ayından sonra yatırımlara başlarız. En kötümser tablo 2022’de seralar kurulur ve ürün yetiştirmeye başlarız. Amacımız Kış aylarında 2-3 ayı teğet geçtikten sonra üretim yapmak. Serayı kuracağımız rakım 720-740 arasında. Karakaya Barajı’nın hemen üst kolundaki bir alanda kurulmuş olacak. Hava sirkülasyonu, iklim şartları çok önemli ve orada hiçbir zaman kayısı yanmamış ve verim alınmış. Bundan da tecrübe edindik. Fırat Kalkınma Ajansı bir fizibilite çalışması yaptı. Oradaki iklim şartları ve iklimin yıllara göre değişimi göz önüne alınarak bu proje hazırlandı.
ifadelerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.