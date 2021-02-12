Düdük Tokat'ın

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Süper Lig'de oynanacak olan 25. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler belli oldu. 13 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesini Halis Özkahya, 14 Şubat Pazar günü Galatasaray - Kasımpaşa maçını Erkan Özdamar ve 15 Şubat Pazartesi oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
12 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor: Cüneyt Çakır
13 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar
13.30 Konyaspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Hatayspor - Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi
19.00 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.