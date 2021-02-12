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12 Şub 2021 - 12:50- Spor G: 12 Şub 2021 - 12:57

Düdük Tokat'ın

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Antalyaspor- Yeni Malatyaspor maçını Hakem Serkan Tokat yönetecek.

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Süper Lig'de oynanacak olan 25. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler belli oldu. 13 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesini Halis Özkahya, 14 Şubat Pazar günü Galatasaray - Kasımpaşa maçını Erkan Özdamar ve 15 Şubat Pazartesi oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
12 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar
13.30 Konyaspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Hatayspor - Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi
19.00 Antalyaspor - Yeni  Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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12 Şub 2021 - 12:50 - Spor

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