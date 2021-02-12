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12 Şub 2021 - 13:00- Sağlık

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI

Kan bağışçılarının sayısı giderek azalsa da buna paralel hastanelerdeki kan ihtiyacı da giderek artıyor. Yetkililer kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, bağış konusunda halkı uyarmaya devam ediyorlar.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya’da kan bağı giderek düşüyor. Her defasında bağışçılara çağrıda bulunan yetkililer, bir kez daha çağrıda bulundular. Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, 2021 yılın başından şu ana kadar 10 bin ünite kan alındığını söyledi.

“10 bin ünite kanın 5 bin 200 ünitesini Malatya'dan aldık” diyen Dr. Ucuz,

Malatya'ya bağlı Adıyaman, Elazığ kan bağış merkezlerimiz var. Malatya bölge olduğu için Elazığ, Adıyaman, Tunceli illerinin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Yıllık ortalama 80 bin ünite kan alıyoruz. Bu da ortalama günlük 275 ila 300 ünite kan bağışı almamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü hastalarımızın ortalama kan ihtiyacı bu.

dedi.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Kan ihtiyacının düşmediğini altını çizen Dr. Ucuz, şunları kaydetti:

Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının olması, insanların hastalığa maruz kalması veya güvensiz olmaları nedeniyle kan bağışı düştü fakat kan ihtiyacı kesinlikle düşmedi. Onun için halkımızı kan bağışına davet etmek istiyorum. Bizim günlük 275 ila 300 arası kan bağışı toplamamız gerekiyor.  Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nün altında kan alma birimimiz, eski belediyenin orada konteynırımız ve Yeni Cami'nin yanında otobüsümüz her gün açık bulunuyor.  Bunun dışında hafta sonları da Fuzuli Caddesi'ndeki kan bağış merkezimiz açık. Tüm halkımızı bekliyoruz.

“MALATYA DİĞER İLLERE GÖRE NÜFUSÇA BÜYÜK

Diğer illerdeki kan bağışı ile Malatya’yı kıyaslayan Dr. Ucuz,

4 ili kıyasladığımız zaman, tabii ki Malatya bu illerin en büyüğü. Malatya'daki kan bağışı diğer illerden daha yüksek. İnsanların kan bağışına duyarlılığı benzer. Çünkü Malatya diğer illere göre nüfusça büyük. Malatya yıllık 42 bin kan bağışı alıyor. Elazığ ve Adıyaman'ın toplamı bu kadar. Duyarlılık bakımından her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İnsanlarımız kan bağışına bilinçleniyor.

diye konuştu.

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12 Şub 2021 - 13:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Mutlu Sarıgül

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