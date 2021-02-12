Günü Birlik Kira Pahalıya Mal Oldu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden edilen bilgilerde yakalanan şahıs ve suçlar şöyle sıralandı:

Yaka Mahallesi'nde bir araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

İsmetiye Mahallesinde bir ikametin kayıt dışı günü birlik daire olarak kiraya verildiği ve kimlik bildirim kanununa muhalafet edildiği tespit edilmiş, konu ile alakalı olarak kiraya veren şahıs hakkında 19 bin 667 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Turgut Temelli Caddesinde bir şahıstan 33 adet hap ele geçirildi.

Sancaktar Mahallesinde bir şahsın üzerinden 2.79 gr esrar ele geçirildi.

Yakınca Mahallesinde Müşteki N.K. inşaat işinden kaynaklı bin 500 TL borçlu olduğu C. A. ve 4 kişi tarafından darp edildiğini ve üzerinde bulunan paranın gasp edildiğini iddia etmiş, yapılan çalışmada şüpheli C. A. suça konu bin 430 TL ile yakalanmış tahkikata başlanıldı.

Hamidiye Mahallesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerinde(kıraathane) kumar oynayan 4 şahsa idari işlem uygulanmış, ayrıca kumar parası olan 130 TL para geçici olarak muhafaza altına alınmış, İşletmeci C. Y. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şahıslar hakkında covid-19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgelere aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Zapcioglu caddesi uzerinde yapılan uygulamada bir aracın DUR ihtarına uymayarak devam ettiği kovalamaca sonucunda defaten uyarılmasına rağmen uymayarak kaçışına devam etmiştir. Araç ve şahıslar Bağcılar Sokak üzerinde alınmıştır. Araç sürücüsü olan C. K.’nin 146 promil alkollü olduğundan ve dur İhtarına Uymamaktan toplam 2.724 TL trafik cezası yazılmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden tutanak tanzim edilmiş. Ayrıca Trafik Güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli tahkikata başlanıldı.

Hayvan Pazarı Civarında bir araç içerisinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bostanbaşı Mahallesinde bir araç içerisinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şeyh Bayram Mahallesinde bulunan bir Tekel Bayii içerisinde sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde 3 şahsın alkol aldığı tespit edilmiş ve şahıslara tutanak tanzim edildi.

İsmetiye Mahallesinde bir şahıstan 84 adet hap alınmış, ayrıca şahsa dışarı çıkma yasağını ihlalden gerekli idari yaptırım uygulandı.

Büyük Mustafa Paşa mahallesinde bir araçtan ruhsatsız tabanca ve 15.38 gr. Kannobinoid ele geçirildi.

Dabakhane Mahallesinde bir şahıstan 62.34 gr kannabinoid ele geçirildi.

İkinci el satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden maddi değeri yüksek olan cep telefonlarını alıcı gibi alıp parasını ödemeyerek insanları dolandırma konusuyla ilgili, 3 şüpheli yakalanmış; şahıslardan B. B. ve E. G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, Y. T. isimli şahıs ise tutuklandı.

Dabakhane Mahallesinde bir adreste ateşli silahla kavga olduğunun anonsu gelmesi üzerine olay yerine intikal edildi. Müşteki S. Y. ait işyerinin şüpheli şahıslarca zor elinden alınmak istenildiği, bu olaydan dolayı şüpheli şahısların müşteki şahsın ikametine gelerek kapısına doğru 3 el ateş edildiği ayrıca işyerine de 3 el ateş edildiği, 6 adet boş kartuş ve 1 adet dolu kartuş incelemek üzere olay yeri ekiplerince alındı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmış olayda kullanılan suç aletinin temini için çalışmalar devam ediliyor. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldı.

Şifa mahallesinde bir şahıstan 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cezmi Kartay Caddesinde bir şahıstan bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride 5-6 şahısın görülmesi üzerine işyeri sahibine kapalı olması gereken işyerinin açık ve faaliyette olması ile ilgili idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Niyazi Mahallesinde bir şahıstan 56 adet uyuşturucu hap alınmış ele geçirildi.

Emeksiz Caddesi'nde bir araç içerisinde bulunan 3 şahıstan; 19.92 bonzai, 53.73 bonzai, 2.08 Metamfetamin, 3.30 metamfetamin, 11.62 Esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Kavşağında bir şahsın üzerinden Ruhsatsız Spor Tabancası elde edildi.

Turgut Temelli Caddesi'nde bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve 2 fişek elde edildi.

Dabakhane Mahallesi'nde bir şahsın üzerinden 2.64 gr kannabinoid elde edildi.

Dabakhane Mahallesi'nde bir şahsın üzerinden 6 adet hap elde edildi.

Zaviye Mahallesi'nde bir şahsın üzerinden 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (Bülten)