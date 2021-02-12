Busabah Malatya Busabah Malatya
12 Şub 2021 - 12:00- Asayiş

İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor

Malatya’da Yeşilyurt ilçesi’ne bağlı Konak (Yukarı Banazı) Su Mahallesi’nde soba dumanından zehirlenen ve hastaneye kaldırılan iki kardeş yaşam mücadelesi sürüyor.
mask

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Konak (Yukarı Banazı) Su Mahallesi’nde sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenen E.S.D.(15) ve kardeşi K.D. (13) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren ve durumları ağır olan iki kardeş, ileri tetkik ve tedavi amaçlı Diyarbakır Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( İHA)

# Su Mahallesi, yeşilyurt, Diyarbakır Üniversitesi Hastanesi, malatya eğitim ve araştırma hastanesi, karbon monoksit gazı, soba zehirlenmesi, malatya, İHA, ilçesi, diyarbakır, eğitim, Olay

12 Şub 2021 - 12:00 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
Kaçakçılığa Geçit Yok! mask
Kaçakçılığa Geçit Yok!
Son Bir Haftada 44 Kişi Yakalandı! mask
Son Bir Haftada 44 Kişi Yakalandı!
Kaçak kazıya 5 gözaltı mask
Kaçak kazıya 5 gözaltı
Altın Operasyonu! mask
Altın Operasyonu!
Mühürlendi Yine Akıllanmadılar! mask
Mühürlendi Yine Akıllanmadılar!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ” mask
“İMZA ATTIKTAN SONRA TAKIM KÜME DÜŞTÜ”
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU mask
STEPHAN MALLAN YABANCI BASINA KONUŞTU
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı! mask
Erdoğan’dan Ahmet Çakır'a Uyarı!
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU mask
MARKETE ÇIKTI, KARAKOLLUK OLDU
İSTİFALARI ONAYLANDI mask
İSTİFALARI ONAYLANDI
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

GALERİ

Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik mask
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti mask
Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi mask
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor mask
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
HARABEDEN HASTANEYE mask
HARABEDEN HASTANEYE
Projeye Bakan'dan Tam Destek mask
Projeye Bakan'dan Tam Destek
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL