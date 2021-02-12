Kaçak İçkiye Geçit Yok!

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 100 litre kaçak rakı, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet damıtma aparatı ele geçirdi.
Baskında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.