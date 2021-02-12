Kaçak İçkiye Geçit Yok!

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 100 litre kaçak rakı, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet damıtma aparatı ele geçirdi.

Baskında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. ( İHA)