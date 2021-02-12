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12 Şub 2021 - 10:30- Sağlık G: 12 Şub 2021 - 10:10

Doğu’da En Fazla Aşı Malatya’da Yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Malatya’da bugüne kadar 24 bine yakın aşılama yapılırken, sağlık çalışanlarında 2. doz aşıları da bugün vurulmaya başlanıldı.
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Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında önlem almak ve vatandaşları virüsün ölümcül etkisinden korumak amacıyla başlayan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün geçmesinin ardından bugün de 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah erken saatlerde başlanan aşılama çalışmalarında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarına gelerek ikinci doz aşılarını vurdular.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan anlık bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok aşılamanın Malatya’da yapıldığı görüldü. Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzurum, Sivas gibi birçok büyükşehre nazaran şu ana kadar bölgede en çok aşılamanın yapıldığı illerin başında olan Malatya’da 33 bin 568 kişinin şuana kadar aşılandığı belirtildi. ( İHA)

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12 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Sağlık

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