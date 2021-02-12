Arapgir ilçesi Deregezen Yeraltı Barajları Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, yüklenici MEV Proje ve Mühendislik A. Ş ile imzalandı. Yeraltı Barajları Proje Yapımı işine ait sözleşme kapsamında Malatya Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ile yeraltı suyuna 162 bin metreküp su takviyesi yapılacak. ( İHA)
12 Şub 2021 - 10:00- Gündem Güncelleme: 12 Şub 2021 - 10:01
Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak
Malatya’nın Arapgir ilçesinde Deregezen Yeraltı Barajı projesinin yapımında hizmet alımı işine ait sözleşme imzalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.