Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak

Arapgir ilçesi Deregezen Yeraltı Barajları Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, yüklenici MEV Proje ve Mühendislik A. Ş ile imzalandı. Yeraltı Barajları Proje Yapımı işine ait sözleşme kapsamında Malatya Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ile yeraltı suyuna 162 bin metreküp su takviyesi yapılacak. ( İHA)