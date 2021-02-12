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12 Şub 2021 - 10:00- Gündem G: 12 Şub 2021 - 10:01

Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Deregezen Yeraltı Barajı projesinin yapımında hizmet alımı işine ait sözleşme imzalandı.
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Arapgir ilçesi Deregezen Yeraltı Barajları Proje Yapımı Hizmet Alımı işine ait sözleşme, yüklenici MEV Proje ve Mühendislik A. Ş ile imzalandı. Yeraltı Barajları Proje Yapımı işine ait sözleşme kapsamında Malatya Arapgir Deregezen Yeraltı Barajı ile yeraltı suyuna 162 bin metreküp su takviyesi yapılacak. ( İHA)

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12 Şub 2021 - 10:00 Malatya- Gündem

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