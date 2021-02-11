Yeşilyurt Şampiyonluğa Yürüyor

3. Lig 1. Grupta son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Yeşilyurt Belediyespor, 18. haftada Ordu ekibi Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Tempolu başlayan mücadelenin ikinci yarısında Yeşilyurt Belediyespor, 85. dakikada Ayhan Gürbüz’ün kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 90. dakikada Yeldar Yamaç’ın golüyle Fatsa Belediyespor maçta beraberliği yakalarken karşılaşmanın son saniyelerinde Uğurcan İkikardeş’in golüyle Yeşilyurt Belediyespor 2-1’likm skorla 3 puanı alan taraf oldu.

Ligde oynadığı son 7 maçı da kazanan turuncu yeşilliler, puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü.

Öte yandan grup lideri Diyarbekirspor 18. haftada 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerken ikinci sıradaki Bucaspor 1928 takımı ise Belediye Derincespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşilyurt grupta 3. sırada bulunuyor. ( İHA)