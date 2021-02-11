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11 Şub 2021 - 16:53- Spor G: 11 Şub 2021 - 17:02

Yeşilyurt Şampiyonluğa Yürüyor

3. Lig 1.Grubun 18. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
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3. Lig 1. Grupta son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Yeşilyurt Belediyespor, 18. haftada Ordu ekibi Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Tempolu başlayan mücadelenin ikinci yarısında Yeşilyurt Belediyespor, 85. dakikada Ayhan Gürbüz’ün kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 90. dakikada Yeldar Yamaç’ın golüyle Fatsa Belediyespor maçta beraberliği yakalarken karşılaşmanın son saniyelerinde Uğurcan İkikardeş’in golüyle Yeşilyurt Belediyespor 2-1’likm skorla 3 puanı alan taraf oldu.
Ligde oynadığı son 7 maçı da kazanan turuncu yeşilliler, puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü.
Öte yandan grup lideri Diyarbekirspor 18. haftada 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerken ikinci sıradaki Bucaspor 1928 takımı ise Belediye Derincespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşilyurt grupta 3. sırada bulunuyor. ( İHA)

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11 Şub 2021 - 16:53 Malatya- Spor

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Yorumlar

(1)
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Ercan - Bu takım Yeni malatyaspordan iyi top oynuyor. 90.dakikada 2 gol atması hırsını ve diriliğini gösteriyor yolu açık olsun şampiyonluk hayal değil böyle oynarlarsa diyarbakırıda bucayıda yenerler

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Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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