Yeşilyurt Şampiyonluğa Yürüyor

3. Lig 1. Grupta son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Yeşilyurt Belediyespor, 18. haftada Ordu ekibi Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Tempolu başlayan mücadelenin ikinci yarısında Yeşilyurt Belediyespor, 85. dakikada Ayhan Gürbüz’ün kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 90. dakikada Yeldar Yamaç’ın golüyle Fatsa Belediyespor maçta beraberliği yakalarken karşılaşmanın son saniyelerinde Uğurcan İkikardeş’in golüyle Yeşilyurt Belediyespor 2-1’likm skorla 3 puanı alan taraf oldu.
Ligde oynadığı son 7 maçı da kazanan turuncu yeşilliler, puanını 35'e yükseltirken zirve takibini de sürdürdü.
Öte yandan grup lideri Diyarbekirspor 18. haftada 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerken ikinci sıradaki Bucaspor 1928 takımı ise Belediye Derincespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşilyurt grupta 3. sırada bulunuyor. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ercan - Bu takım Yeni malatyaspordan iyi top oynuyor. 90.dakikada 2 gol atması hırsını ve diriliğini gösteriyor yolu açık olsun şampiyonluk hayal değil böyle oynarlarsa diyarbakırıda bucayıda yenerler
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.