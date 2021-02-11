11 Şub 2021 - 16:14- Gündem

20 öğretim üyesi alınacak

Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında öncelik unvana göre puan yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğu gözetilerek belirlenecektir.