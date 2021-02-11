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11 Şub 2021 - 16:14- Gündem G: 11 Şub 2021 - 16:18

20 öğretim üyesi alınacak

Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında öncelik unvana göre puan yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğu gözetilerek belirlenecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği’nin ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Aytıntılı bilgi için tıklayınız.

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11 Şub 2021 - 16:14 - Gündem

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