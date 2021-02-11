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11 Şub 2021 - 10:30- Gündem

1000 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI

Malatya’da Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi hayata geçirilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle beraber AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 1000 kişiye yakın istihdamın sağlanacağını kaydetti.
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Malatya Yazıhan ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin 2021 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Milletvekili Çalık, Malatya’nın tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’nin Yazıhan ilçesi Mısırdere Mahallesinde 3 bin 200 dekar alana kurulacağını söyledi.

İŞLETMEDE YOK YOK!

142 işletme ve yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak OSB’de et entegresinden yem üretim fabrikasına kadar birçok işletmenin yer alacağını belirten Çalık,

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı yatırım programına alınan ve yıl içerisinde altyapı ihalesinin yapılmasının planlandığı OSB’de hayvan gübresinden enerji üretimi için biyogaz tesisi, hayvan sağlığı karantina bölgesi, marketler, yem bitkilerinin işlenmesi için yem fabrikası gibi birçok işletme olacak.

dedi.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI OLACAK

Çalık, projenin tam donanımlı, kendi kendine yetebilen, yenilenebilir ve sıfır atık prensibi ile çevreye duyarlı bir tarım ve sanayi entegrasyon uyumlu olacağını belirterek,

Burada 1000 kişiye yakın istihdam sağlanacak, örgütlü, sağlıklı, kaliteli ve rekabetçi üretim ortamı oluşturulacak.

diye konuştu. (Bülten)

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11 Şub 2021 - 10:30 Malatya- Gündem

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